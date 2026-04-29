        Ordu Haberleri Ünye'de 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlenecek

        Ünye'de 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlenecek

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bu yıl 35'incisi yapılacak Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 29.04.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bir restoranda düzenlenen toplantıda, festival ve yaz etkinliklerinin başarısında ortak kararların kritik rol oynadığını söyledi.

        Son yıllarda uygulanan istişare yönteminin meyvelerini verdiğini belirten Tavlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yaptığımız çalışmanın şehrimize ne kadar fayda sağladığını ve memnuniyeti arttırdığına şahit oluyoruz. Her dönem eksiklerimizi tespit ettik. Bu eksikliklerimizi de bir sonra ki yılda tamamlamış haliyle etkinliklerimizi, yaz dönemi festivallerimizi gerçekleştirdik ve çok da güzel oldu. Birlikte planladığımız ve hayata geçirdiğimiz bu etkinlikler işin neticesinde doğru gittiğini gösterdi."

        Festival komitesinin de oluşturulduğu toplantıda, yöresel ürünlerin sergileneceği festival evlerinin 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında sahilde ziyarete açılmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

