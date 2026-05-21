Ünye'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın ilçe finali yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrencilerin bilimsel araştırma, tasarım ve üretme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın ilçe finali gerçekleştirildi.



Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ilçedeki fuarların kapanış programında 19 proje sergilendi.



Okul Müdürü İsa Ünel, fuarda yer alan 19 projeden 9'unun araştırma, diğerlerinin ise tasarım projesi olduğunu söyledi.



Projelerde 20 öğretmen ve 72 öğrencinin görev aldığını ifade eden Ünel, etkinliğin öğrencilerde bir ufuk açmasını temenni etti.



Protokol üyeleri, açılışın ardından projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

