        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Adana'nın Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerindeki aramada, gümrük kaçağı 4 milyon 240 bin makaron, 30 bin 796 paket sigara, 12 bin 800 puro, 85 elektronik sigara, 1819 kilogram tütün, 41 kilogram nargile tütünü, 636 kilo 900 gram çay, 15 bin 267 şişe içki ile 2 bin 289 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Ekipler, olayla ilgili A.A.Ö, E.M. ve A.M'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

