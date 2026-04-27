Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'nın ikinci etabı Osmaniye'de düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'nın ikinci etabı, bölgedeki üniversite ve liselerden gelen öğrencilerin katılımıyla Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tamamlandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Aslantaş Milli Parkı Kızyusuflu Köyü mevkisinde gerçekleştirilen kampta yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin teminatı olduğunu ifade etti.



Organizasyonun gençlerin kişisel, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, aralarındaki dayanışmayı güçlendirerek yeni dostluklar kurmalarını teşvik etmeyi amaçladığını belirten Yalınız, "Bu kamp süresince kazanacağınız deneyimlerin, geliştireceğiniz iletişim becerilerinin ve kuracağınız dostlukların hayatınıza uzun vadede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Burada sadece yeni bilgiler edinmekle kalmayacak, aynı zamanda birlikte üretmenin ve paylaşmanın değerini de yaşayacaksınız." dedi.



Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'na Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'den gelen öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.



Sosyal etkileşimin artırılması amacıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığı kampta öğrenciler, akşam saatlerinde uzay gözlem atölyesinde gökyüzünü inceleme fırsatı buldu.



Ayrıca kamp boyunca gençlerin dijital ve çevresel farkındalıklarını artırmak amacıyla "Doğa Bilimi", "Eko Medya Okuryazarlığı" ve "Yaban Hayatının Dijital Belleği" atölyeleri gerçekleştirildi.



"Doğa Bilimi" etkinlikleri çerçevesinde doğa konulu fotoğraf yarışması ve kamp genelinde kısa video yarışması düzenlendi.



Kampın sonunda gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreninde, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

