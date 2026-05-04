Fabrika gibi çalışan lisesinin öğrencileri kolonya ve temizlik malzemesi üretiminde ustalaştı

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Kovid-19 salgınında başladıkları kolonya ve temizlik malzemesi üretimini günlük 10 tona çıkaran Şehit İbrahim Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yurt genelindeki kamu kurumları ve okullara satış yapıyor.



Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin, 2020 yılında Kovid-19 salgınıyla mücadele için başladıkları kolonya, çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve sıvı sabun üretimi devam ediyor.



Meslek öğretmenleri eşliğinde okulun imalathanesinde yürütülen uygulamalı eğitime 30 öğrenci katılıyor.



Derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökme şansı bulan öğrenciler, üretimden paketleme ve kalite kontrole kadar görev aldıkları süreç sayesinde mesleki deneyim kazanıyor.



Öğrencilerin elinden çıkan farklı esanslardaki kolonyalar ile temizlik malzemeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla yurt genelindeki okullar ve kamu kurumlarına gönderiliyor.



Ürünlerin satışından elde edilen gelir, hem okula hem öğrencilere katkı sağlıyor.



- "Yeni ürünler için de çalışmalarımız devam ediyor"



Kimya teknolojisi öğretmeni Aytaç Aykan, AA muhabirine, günlük üretim kapasitesini 10 tona çıkardıklarını söyledi.



Artan talep üzerine kolonya yapımına ağırlık verdiklerini dile getiren Aykan, "Şu an kiraz çiçeği, yasemin, portakal çiçeği ve yeni tasarladığımız okyanus esintisi kolonyalarımız var. Yeni ürünler için de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Aykan, ürünlerin genelde okullarda kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Kolonyalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderiliyor. Okulumuzda üretilen temizlik malzemeleri de birçok kamu kurum ve kuruluşuna veriliyor. Türkiye'nin 81 ilindeki okullara dağıtımı yapılıyor. Okulumuzda döner sermaye var. Ürünlerin satışından öğrencilere pay veriliyor. Öğrenciler, asgari ücret kadar pay alıyor diyebiliriz. Öğrencilerimiz üretim yaparak hem yaşayarak öğreniyor hem de yeteneklerini geliştiriyorlar. Ayrıca mesleki anlamda kendilerini bir üst noktaya taşıma fırsatı buluyor, sorumluluk bilinci kazanmış oluyorlar."



Öğrencilerden Yiğit Can Aktaş, üretim yapmanın hem mutlu ettiğini hem de para kazandırdığını anlattı.



Asude Nur Özcan da kimya teknolojisi alanında kendini geliştirmek istediğini kaydetti.

