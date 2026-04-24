Kadınlar Bölgesel Lig voleybol final müsabakaları, Osmaniye'de başladı. Tosyalı Spor Salonu'ndaki müsabakalarda, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten 6 takım birincilik için mücadele edecek. Finallerin ilk maçında Mersin Yenişehir Gençlerbirliği takımı, Adana Akkapı Mtal Spor Kulübünü 3-1 yendi. Pazar günü sona erecek müsabakalar sonucunda birinci olan takım ikinci lige yükselecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.