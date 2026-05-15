Kadirli'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi fırın, kasap ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, denetimlerde iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.
Denetimde 5 işletme sahibine 3 bin 704'er lira cezası kesildi, eksiklikleri bulunan 3 işletmeye de uyarıda bulunuldu.
Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti.
