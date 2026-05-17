Osmaniye 3. Lezzet Festivali'nde yöresel yemekler yarıştı

Osmaniye Belediyesince bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Lezzet Festivali" kapsamında "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.



Atatürk Caddesi'ndeki festival alanında düzenlenen yarışmada 20 aşçı, en iyi yöresel yemeği yapmak için yarıştı.



Jüri üyelerince tek tek tadılan yemeklere puan verildi. Yarışma sonunda Mine Dindoruk birinci olurken, Ayşe Susam ikinci, Gülsüm Samar ise üçüncü oldu.



Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, ödül töreni sonrası vatandaşlara tarhana çorbası ikram edildi.

