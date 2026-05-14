Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Osmaniye merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 12:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Osmaniye merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini sosyal yardımlaşma görevlisi olarak tanıtarak banka hesaplarını ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada, şüphelilerin yaklaşık 350 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

        Osmaniye merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Batman ve Ordu'da belirlenen 19 adrese ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 24 GSM hattı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, çok sayıda flaş bellek ve hafıza kartı ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kimliği tespit edilen 20 şüpheliden 19'u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Ekipler, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı hedef alan ve yaklaşık 350 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar, devletimizin suçla mücadeledeki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarılı operasyon dolayısıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Hastane otoparkındaki otomobil alev aldı
        Hastane otoparkındaki otomobil alev aldı
        Osmaniye'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        Osmaniye'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        Osmaniye'de Yeşilay gönüllülerince engelliler için etkinlik gerçekleştirild...
        Osmaniye'de Yeşilay gönüllülerince engelliler için etkinlik gerçekleştirild...
        Osmaniye'de yangın çıkan kilerde mahsur kalan kedi ve yavrularını itfaiye e...
        Osmaniye'de yangın çıkan kilerde mahsur kalan kedi ve yavrularını itfaiye e...
        Osmaniye'de kiler yangınında kedi ve yavruları kurtarıldı
        Osmaniye'de kiler yangınında kedi ve yavruları kurtarıldı
        Osmaniye'de ilk kez ileri evre larenks kanseri ameliyatı gerçekleştirildi
        Osmaniye'de ilk kez ileri evre larenks kanseri ameliyatı gerçekleştirildi