        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 9 ilde yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 19:17 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka kullanarak sosyal medyada devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini taklit edip dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Osmaniye, Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

