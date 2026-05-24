Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 9 ilde yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka kullanarak sosyal medyada devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini taklit edip dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Osmaniye, Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

