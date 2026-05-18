Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Osmaniye merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.



Kendilerini sosyal yardımlaşma görevlisi olarak tanıtarak banka hesaplarını ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla polis ekiplerince 14 Mayıs'ta yakalanan 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.



İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini sosyal yardımlaşma görevlisi olarak tanıtarak banka hesaplarını ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.



Osmaniye merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Batman ve Ordu'da belirlenen adreslere yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Çalışmada şüphelilerin 350 milyon lira haksız kazanç sağladığı da belirlenmişti.

