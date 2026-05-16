Osmaniye'de "3. Lezzet Festivali" başladı

Osmaniye Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lezzet Festivali başladı.



Festival kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Atatürk Caddesi'ne kadar yürüdü.



Burada kurulan stantlarda yer alan ürünleri inceleyen katılımcılar, yöresel lezzetleri tattı.



Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, etkinlikte, festivalin yöresel ürünlerin tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.



Kentin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve gelişiminde festivallerin büyük katkısı olduğunu ifade eden Çenet, "Bugün festivalimiz için 81 ilimizden gelen konuklar var. Gaziantep’in, Hatay’ın, Adana’nın, Kahramanmaraş’ın o zengin mutfağı aslında Osmaniye’de bir sentez olarak ortaya çıkıyor ve bu lezzetler gerçekten çok beğeniliyor." dedi.



Konuşmalardan sonra protokol tarafından festivalin açılış kurdelesi kesilerek kurulan stantlar gezildi.



Yarın sona erecek festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

