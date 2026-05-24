Osmaniye'de 4 ruhsatsız silah ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de 4 ruhsatsız silah ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. İncelemede Kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tüfek, otomatik tabanca ile tabanca bulan ekipler, araçtaki 3 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

