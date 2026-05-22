        Osmaniye'de 8 kişinin öldüğü kazaya karışan tutuklu 2 sürücü hakim karşısında

        Osmaniye'de 8 kişinin öldüğü kazaya karışan tutuklu 2 sürücü hakim karşısında

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar otobüs şoförü A.A. (43) ile tır sürücüsü H.K. (53), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada, savunmaları istenen sanıklar, daha önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden talep edilen bilirkişi raporunun beklenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Aralık 2025 günü A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsünün, H.K. idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

