Osmaniye'de ayağına kebap şişi saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de ayağına kebap şişi saplanması nedeniyle yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Giriş: 28.04.2026 - 16:47
Adnan Menderes Mahallesi'nde 13 yaşındaki çocuğun sağ ayağına henüz bilinmeyen nedenle kebap şişi saplandı.
İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince şişin bir kısmının demir makasıyla kesilmesinin ardından çocuk, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
