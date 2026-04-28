Osmaniye'de ayağına kebap şişi saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de ayağına kebap şişi saplanması nedeniyle yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.



Adnan Menderes Mahallesi'nde 13 yaşındaki çocuğun sağ ayağına henüz bilinmeyen nedenle kebap şişi saplandı.



İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye personelince şişin bir kısmının demir makasıyla kesilmesinin ardından çocuk, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

