Osmaniye'de bir gencin öldürüldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde 26 Nisan'da çıkan kavgada Mert Mustafa Çalış'ın (19) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı F.A. (22) ile olaya karıştığı iddia edilen M.A'nın (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalış'ın naaşı, Topraktepe köyünde kılınan cenaze namazının ardından Kabasakız Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tartıştığı F.A. tarafından bıçakla yaralanan Çalış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, F.A. ve şüpheli M.A. gözaltına alınmıştı.
