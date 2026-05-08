Osmaniye'de boğazına yiyecek kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Osmaniye'de boğazına yiyecek kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. 7 Ocak İlkokulunda teneffüste okul bahçesinde bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden öğretmen Ayşe Dinç, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

