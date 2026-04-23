Osmaniye'de elektrik tellerine takılan yamaç paraşütçüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuşu sırasında elektrik tellerine takılarak yaralanan yamaç paraşütçüsü, hastaneye kaldırıldı. Amanos Dağları'ndaki alandan atlayan bir yamaç paraşütçüsü, ilçe merkezindeki iniş noktasına yaklaştığı sırada kontrolü kaybederek elektrik tellerine takıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan paraşütçü, kendi çabalarıyla direkten indi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı yamaç paraşütçüsü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.