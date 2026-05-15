Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Osmaniye'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Osmaniye'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 19:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Osmaniye'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen 16 genç, üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, yaptığı konuşmada, törene katılan gençleri gönülden tebrik ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki sizler de diğer vatan evlatları gibi şehit kanlarıyla sulanmış al bayrak ve silah üstüne ellerinizi koyup birer kardeş olarak ant içtiniz. Sizlerin de bu güzel vatan ve yüce millet uğruna canınızı seve seve feda edeceğinize inancımız tamdır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından gençlere temsili askerlik terhis belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de sağanak etkili oldu, evleri ve tarlaları su bastı
        Osmaniye'de sağanak etkili oldu, evleri ve tarlaları su bastı
        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ulusoy, Osmaniye'de temaslarda bulundu
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ulusoy, Osmaniye'de temaslarda bulundu
        Osmaniye'de sağanak etkili oldu: Evini su basan yaşlı kadın kurtarıldı
        Osmaniye'de sağanak etkili oldu: Evini su basan yaşlı kadın kurtarıldı
        Osmaniye'de özel birey için mahallede asker eğlencesi düzenlendi
        Osmaniye'de özel birey için mahallede asker eğlencesi düzenlendi
        Kadirli'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı
        Kadirli'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı