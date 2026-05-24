Osmaniye'de "Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması" düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması"nda 10 ilden 150 sporcu mücadele etti.



Kaymakamlık himayesi ve Aybars Spor Kulübü öncülüğünde Kadirli 7 Mart Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışma, 4 kategoride yapıldı.



Geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı organizasyonda "Tarih için bir ok at" temalı etkinlik de düzenlendi.



Atışlar sonucunda 8-11 yaş kategorisinde Aslı Teke ve Faruk Asan, 12-14 yaş kategorisinde Nur Cennet Deliaslan ve İsmail Efe Özgen, 15-17 yaş kategorisinde İlayda Erdoğan ve İsmail Biçici, 18 yaş ve üstü kategorisinde ise Aylin Berk ve Muhammet Sefa Döğüşcü birinci oldu.



Dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.



Aybars Spor Kulübü Başkanı Muhammet Ender Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkini düzenledikleri yarışmaya katılan sporculara teşekkür etti.



Kategorisinde birinci olan Nur Cennet Deliaslan da sıradaki hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtti.

