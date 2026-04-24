Osmaniye'de gişe kabinine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde gişe kabinine çarpması sonucu yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Mustafa A. idaresindeki 31 AOK 705 plakalı tır, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi girişinde kontrolden çıkarak gişe kabinine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu kabinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.