Osmaniye'de hacı adayları dualarla uğurlandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 64 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 64 hacı adayı için Şehit Mehmet Acıbucu Kapalı Semt Pazarı'nda uğurlama töreni düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildi ve dualar edildi.



Programa Kaymakam Erdinç Dolu ve İlçe Müftüsü Yakup Etik de katıldı.



