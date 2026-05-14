Osmaniye'de hacı adayları dualarla uğurlandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 64 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Giriş: 14.05.2026 - 08:47
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 64 hacı adayı için Şehit Mehmet Acıbucu Kapalı Semt Pazarı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildi ve dualar edildi.
Programa Kaymakam Erdinç Dolu ve İlçe Müftüsü Yakup Etik de katıldı.
