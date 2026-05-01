        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de halk eğitim merkezi kursiyerleri tiyatro oyunu sahneledi

        Osmaniye'de halk eğitim merkezi kursiyerleri tiyatro oyunu sahneledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Halis Şişman Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri "Bir Muhtar Hikayesi" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Merkez eğitmeni Sinan Tolun'un yazıp yönettiği oyun, kursiyerlerin 5 ay süren hazırlığının ardından Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.


        Köy muhtarlığına aday olan bir bakkalın seçim sürecinde yaşadıklarının konu edildiği oyunda 14 kursiyer rol aldı.


        Merkez Müdürü Remzi Beyoğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada, rol alan kişilerin merkezde tiyatro kursu alan toplumun çeşitli kesimlerinden bir araya gelmiş vatandaşlar olduğunu söyledi.


        Merkezlerin sadece meslek edindiren kurslar açan kurumlar olmadığını, şehrin kültür ve sanat damarlarını besleyen birer okul olduğunu ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün sahnede izlediğimiz arkadaşlarımız aylar süren bir hazırlık döneminden geçtiler. Metinleri ezberlediler, karakterlere büründüler ama en önemlisi 'biz olmayı' ve bir hikayeyi hep bir ağızdan anlatmayı öğrendiler. Tiyatro, insanı insana, insanla ve insanca anlatma sanatıdır. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

        Oyunu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar izledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Maçta heyecan sürüyor!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu

        Osmaniye'de apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü
        Kekik toplarken dere yatağına düşen çocuk yaralandı
        Kekik toplarken düşüp ayağı kırılan çocuk, 2 kilometre sedyeyle taşındı
        Osmaniye'de dere yatağına düşen çocuğu itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de sanayi esnafından 1 Mayıs'a davul zurnalı kutlama
        Osmaniye'de 8 kişinin öldüğü kazaya karışan 2 sürücünün 15 yıla kadar hapsi...