Osmaniye'de halk eğitim merkezi kursiyerleri tiyatro oyunu sahneledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Halis Şişman Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri "Bir Muhtar Hikayesi" adlı tiyatro oyununu sahneledi.





Merkez eğitmeni Sinan Tolun'un yazıp yönettiği oyun, kursiyerlerin 5 ay süren hazırlığının ardından Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.





Köy muhtarlığına aday olan bir bakkalın seçim sürecinde yaşadıklarının konu edildiği oyunda 14 kursiyer rol aldı.





Merkez Müdürü Remzi Beyoğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada, rol alan kişilerin merkezde tiyatro kursu alan toplumun çeşitli kesimlerinden bir araya gelmiş vatandaşlar olduğunu söyledi.





Merkezlerin sadece meslek edindiren kurslar açan kurumlar olmadığını, şehrin kültür ve sanat damarlarını besleyen birer okul olduğunu ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün sahnede izlediğimiz arkadaşlarımız aylar süren bir hazırlık döneminden geçtiler. Metinleri ezberlediler, karakterlere büründüler ama en önemlisi 'biz olmayı' ve bir hikayeyi hep bir ağızdan anlatmayı öğrendiler. Tiyatro, insanı insana, insanla ve insanca anlatma sanatıdır. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."



Oyunu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar izledi.







