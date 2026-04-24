Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları dron ile tespit edilen 6 kişi yakalandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karataş Mahallesi Süleyman Dede Türbesi mevkiinde, 6 şüphelinin zeytin bahçesi içinde kaçak kazı yaptığını dronla tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı, şüphelilere ait kazma, kürek ve teknik ekipmana el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.