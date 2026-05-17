Osmaniye'de kavga ettiği genci bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavga ettiği genci bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Dere Mahallesi'nde Batuhan Coşkun'un (25) hayatını kaybettiği kavganın ardından polis ekiplerince yakalanan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Coşkun'un cenazesi, Tapu Tepesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kadirli ilçesi Dere Mahallesi'nde dün, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Batuhan Coşkun'u bıçaklayarak öldüren S.A. olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

