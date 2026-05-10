        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de minibüste 12 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 12 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsün sürücüsü tutuklandı.

        Giriş: 10.05.2026 - 13:27 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.E'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsü şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan incelemede aracın bagajındaki valizde 12 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

