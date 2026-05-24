Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 01 NB 657 plakalı otomobil, Değirmendere köyü, Kale mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Devrilen otomobilde bulunan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

