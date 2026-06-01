Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Ramazan Özden idaresindeki 01 Y 1174 plakalı motosiklet, Kadirli-Sumbas kara yolu Yusuf İzzettin köyü yakınlarında B.K. idaresindeki 01 YJ 600 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özden, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

