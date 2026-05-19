Osmaniye'de özel gereksinimli bireyler için "Sevgi İzi" uygulaması sürüyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailelerin, özel gereksinimli yakınlarına ulaşılabilmesi için başlatılan "Sevgi İzi" uygulaması devam ediyor. Öğretmenevinde düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylerin bileklerine kimlik bilgilerini içeren numaralar işlendi. Kadirli Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayıran, gazetecilere, 9 yıldır süren uygulamadan 387 kişinin yararlandığını söyledi. Erkayıran, uygulama sayesinde ailelerin, kaybolan özel gereksinimli yakınlarına kısa sürede ulaşabileceğini belirtti.

