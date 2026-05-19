Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de özel gereksinimli bireyler için "Sevgi İzi" uygulaması sürüyor

        Osmaniye'de özel gereksinimli bireyler için "Sevgi İzi" uygulaması sürüyor

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailelerin, özel gereksinimli yakınlarına ulaşılabilmesi için başlatılan "Sevgi İzi" uygulaması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 15:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de özel gereksinimli bireyler için "Sevgi İzi" uygulaması sürüyor

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailelerin, özel gereksinimli yakınlarına ulaşılabilmesi için başlatılan "Sevgi İzi" uygulaması devam ediyor.

        Öğretmenevinde düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylerin bileklerine kimlik bilgilerini içeren numaralar işlendi.

        Kadirli Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayıran, gazetecilere, 9 yıldır süren uygulamadan 387 kişinin yararlandığını söyledi.

        Erkayıran, uygulama sayesinde ailelerin, kaybolan özel gereksinimli yakınlarına kısa sürede ulaşabileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs korteji
        Osmaniye'de motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs korteji
        Beton mikseri yuva oldu, kuşlar uçana kadar çalışmayacak
        Beton mikseri yuva oldu, kuşlar uçana kadar çalışmayacak
        Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil marketin manav bölümüne girdi
        Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil marketin manav bölümüne girdi
        Osmaniye merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama
        Osmaniye merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama
        Osmaniye merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama
        Osmaniye merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 tutuklama
        Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 13'ü t...
        Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 13'ü t...