Osmaniye'de su kuyusuna düşen tilkiyi itfaiye ekibi çıkardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bahadırlı köyünde içme suyu için açılan kuyuya bir tilkinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, halatla indikleri kuyudaki tilkiyi çıkardı. Tilki, sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.