Osmaniye'de yangın çıkan kilerde mahsur kalan kedi ve yavrularını itfaiye ekibi kurtardı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yangın çıkan kilerde mahsur kalan kedi ve 3 yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.



Çiftlik Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki müstakil eve ait kilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekip, kilerde mahsur kaldıkları belirlenen kedi ve 3 yavrusunu güvenli alana taşıdı.



Yangının söndürülmesinin ardından kediler, kontrollerinin yapılması için barınağa götürüldü.

