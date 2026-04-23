Osmaniye'de yük treninin çarptığı kişi yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı. Toprakkale'den Hatay'ın İskenderun ilçesi istikametine giden yük treni, Kışla Mahallesi'nde tren yolundan karşıya geçmeye çalışan Ramazan Çelebi'ye (45) çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çelebi, ambulansla Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.