        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Yağışlar Karaçay Şelalesi'nin debisini artırdı

        Osmaniye'de son aylarda etkili olan yağışlar Karaçay Şelalesi'nin debisini artırdı.

        Giriş: 25.04.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Amanos Dağları'ndaki Karaçay Şelalesi'nin debisi, yağışlar ve karların erimesiyle yükseldi.

        Şelalenin bulunduğu bölge, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.

        Osmaniye Belediyesince yaptırılan yürüyüş parkurunun da yer aldığı bölge kentin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Adana Ceyhan'dan gelen Rüstem Türeci, AA muhabirine, daha önce şelalenin bulunduğu bölgeye geldiğini ancak yapılan yürüyüş parkuruyla burada vakit geçirmenin artık daha keyifli olduğunu söyledi.

        Gaziantep'ten gelen Halime Mutlu da şelalenin bulunduğu bölgenin doğayla vakit geçirmek isteyenler için çok güzel bir yer olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        81 ile okul güvenliği genelgesi
