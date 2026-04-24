Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek. Yeşil-mavili ekip, 9 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 37 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Kayserispor ise 23 puanla 17'inci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisinde tedavisi devam eden Zeqiri, kart cezalısı Samet Akaydin, Taylan Antalyalı ve Augusto, yarınki maçta forma giyemeyecek.

