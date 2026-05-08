Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yeşil-mavili ekip, ligde çıktığı 32 müsabakada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 40 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor, rakibi ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ve Zeqiri, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.