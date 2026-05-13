        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 15 Mayıs Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Beşiktaş, ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Her takımın inişleri çıkışları oluyor ama ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 15 Mayıs Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Beşiktaş, ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Her takımın inişleri çıkışları oluyor ama ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır." dedi.


        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu, kazanmaları halinde ligi 8. sırada bitirmeyi başarabileceklerini söyledi.

        Uçar, sezon içerisinde oyun ve skor anlamında tatmin olmadıkları maçlar bulunduğunu belirterek, "Acısıyla, tatlısıyla bu seneyi kapatıyoruz. Umarım arzu ettiğimiz son maçı kazanıp ligi 8. sırada bitiririz. Bitirebilirsek bu bizi mutlu edecek. Umarım hep beraber başarırız." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş ile zor bir maç yapacaklarını vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Beşiktaş, ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Her takımın inişleri çıkışları oluyor ama ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Oynayan her oyuncusu değerli. Bizim takımın oyuncuları gibi. Bu hafta zorlu bir maç bizi bekliyor. Son haftalarda evimizde iyi sonuçlar aldık. Son 5 maçımızı kazandık. Gönül istiyor ki 6. maçı da kazanıp ligi güzel bir şekilde kapatabilelim."





        - "Gençleşebilmek hedeflerimiz arasında"

        Uçar, yeni sezonda göze hoş gelen ve insanların keyif aldığı bir oyun ortaya koymak istediklerini ifade ederek, "Birlikte hareket eden, birlikte savunup birlikte hücum eden, mümkün olduğunca skor üretebilen, mümkün olduğunca az gol yiyebilen bir takım oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda yapabildiğimiz oranda gençleşebilmek hedeflerimiz arasında." dedi.

        Yabancı oyuncu kuralına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Uçar, şunları kaydetti:

        "Bu seneyle ilgili beklenen aslında 10+4 olmasıydı ama bir ay öncesinde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da 12+2 şeklinde bilgiler gelmişti. Dün itibarıyla federasyon başkanımız '10+4 aynen devam edecek' şeklinde açıkladı. Beklenen belirli kuralların, kaidelerin korunması ve sonrasında da çok elzem bir sebep olmadığı sürece bunların uzun yıllar devam etmesi ki bizler de hazırlıklarımızı ona göre yapabilelim."


        Hakem performanslarına değinen Uçar, "Her camiaya, her teknik adama sorsanız ya da kulüp başkanına en çok kendi canının yandığını söyler. Samimi olarak konuştuğumuzda belki en çok büyük takımlar isyan eder. VAR kararlarına baktığın anda belki en az canı yananlardır bizim tarafımızdan bakarsak. Genel olarak hep bu serzeniş olmuştur. Bizim de bu sene birçok maç sayabilirim ki gerek hakem kararları, gerek VAR kararları ciddi anlamda canımızı yaktı. Puan anlamında belki çok daha üstte olabilirdik o anlamda." diye konuştu.

        Yeni sezon planlamasının büyük ölçüde hazır olduğunu kaydeden Uçar, "Rizespor olarak 1 Temmuz itibarıyla çalışmalara başlayacağız. İlk etapta Rize'de çalışacağız. Sonrasında Erzurum ve Slovenya kampı planlıyoruz. Hazırlık maçlarıyla lige hazır şekilde girmek istiyoruz." dedi.




        - "Uzun yıllardır özlem duyduğumuz bir takıma sahibiz"

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermesine değinen Uçar, Türk futbolu adına önemli bir dönemeç yaşandığını söyledi.

        Dünya Kupası'nda en son 2002 yılında Şenol Güneş ile üçüncülük elde edildiğini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:

        "24 yıl sonra oradayız. Bu jenerasyonun oluşturulmasında rahmetli Lucescu hocamızın da emekleri var. Birçok hocalarımızın etkisi, emeği var. Vincenzo Montella, devamlı iletişim halinde olduğum biri, meslektaşım. Bence harika işler yaptı. Baktığınızda bu jenerasyon hak ediyordu. Sadece futbol anlamında değil, bence davranış, takımdaşlık anlamında da uzun yıllardır özlem duyduğumuz bir takıma sahibiz. Şu ana kadar birçok anlamda bizim göğsümüzü kabarttılar, mutlu ettiler. Dünya Kupası bizim, hepimizin özlemle beklediği bir organizasyon. İnşallah ve bütün kalbimle de inanıyorum, bizi mutlu edebilecek güzel bir sonuçla, dereceyle bitirip döneceğiz."

        Uçar, görevi bırakma kararı alan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ile uyumlu bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade etti.

        Her anlamda kendisinden destek gördüklerini dile getiren Uçar, "Bence Rize'yi çok seven, Rizespor'u çok seven biri. Çok güzel hizmet etti. Ben bu anlamda bizim bulunduğumuz süreçte verdiği desteklerden dolayı gerçekten camiamız adına teşekkür ediyorum. Kendisi çok önemli bir Rizespor taraftarı, Rize sevdalısı. Çaykur Rizespor Kulübünün, Rize insanının belki hiçbir zaman unutamayacağı başkanlardan biri oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

