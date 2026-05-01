        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz" dedi.

        Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son haflarına yaklaştıklarını belirtti.

        Kolay olmayan bir maç oynadıklarını anlatan Uçar, "Ligde son yedi maçın beşini kazanan ikisinde berabere kalan son üç maçını kazanan, Fenerbahçe'yi yenip kupada yarı finale kalan belki ligin en formda takımıydı Konyaspor." diye konuştu.

        Uçar, kendi sahalarında oynadıkları son dört maçı da kazandıklarını ifade ederek, "Dolayısıyla bu galibiyet serimize bugün de bu maçı kazanarak devam etmek istiyorduk. O anlayışta, o ciddiyetle hazırlandığımız bir hafta. Biz ligi ilk sekizde bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla belki bu uğurda en büyük rakibimiz olan Konyaspor karşısında alınan çok ama çok değerli üç puandan dolayı en başta oyuncularımızın canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Uçar, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "Futbolun içinde olan pozisyonlardan biriyle geriye düştük ama Allah'tan çabuk reaksiyon verdik." değerlendirmesinde bulundu.

        İkinci yarıya daha iyi bir oyun iştahıyla başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

        "Özellikle baskı sonrası Mebude ile bulduğumuz golle önce 2-1'e, sonra da Augusto'nun fantastik golüyle 3-1'e getirdiğimiz bir oyun. O bölümde tekrar pozisyonlar var. Farkı da arttırabilirdik ama arttıramadığımız bir oyun. 89'da o bölümleri daha iyi oynamamız lazım. Belki benim adıma en büyük dersler bu. Oyuncularımıza da söyledim. Son 1-2 dakikada her ne kadar heyecan yarattı bizde, 3-2'den sonra da bir tane de Bardhi'nin pozisyonu gibi pozisyon olsaydı da bizim adımıza çok canımızı yakardı ama şükürler olsun bugün bence çok değerli bir 3 puan aldık. Evimizde kazanmaya devam ettik. Ligin en formda olan takımlarından birini yendik. Çok değerli bir 3 puan. Ondan dolayı oyuncularıma tekrar yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz."

        Uçar, eski takımı TÜMOSAN Konyaspor'a ve teknik direktör İlhan Palut'a kalan haftalarda başarılar temennisinde bulundu.


        Gelecek sezonla ilgili de bir planlama yaptıklarını da anlatan Uçar, şunları söyledi:

        "Kiralık oyuncularımız var. Hepsiyle alakalı ben yönetime bu noktada belki Eyüpspor maçı, belki son Beşiktaş maçı sonrası bir rapor sunacağım. Ciddi anlamda çalışmalar da yapılıyor bir taraftan. Gerek kulüp tarafı, gerek bizler elimizden geldiğince bir dahaki seneyle alakalı şimdiden görüşmeler yapıyoruz. Umarım seneye, bu sene ligin ikinci yarısında yakaladığımız momentumu devam ettirip üzerine koyan, daha iyi hedefler için koşabilecek, bu şehirde yaşayan herkesi mutlu edebilecek bir Çaykur Rizespor oluşturabiliriz. Bunun için de biz elimizden geleni yapacağız."




        - TÜMOSAN Konyaspor cephesi

        TÜMOSAN Konyaspor'un yardımcı antrenörü Osman Demir ise bu maç öncesinde çok kısa sürede, zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadıklarını belirtti.

        Demir, bu süreçte yıpranan oyuncular olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Salı günü İstanbul'da Beşiktaş ve Cumartesi günü ligde tekrar Fenerbahçe ile oynayacağız. Burada tabii bir programlama yapmamız gerekiyordu. Rize'ye daha az süre alan oyuncularımızla ve akademiden genç oyuncularımızla geldik. Oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz. Güzel bir maç oldu, karşılıklı goller oldu. Hem Çaykur Rizespor adına hem bizim adımıza daha fazla goller olabilirdi. Genel manada bizim adımıza sevindirici olan diğer oyuncularımızı görmek oldu, onların mücadelesi de açıkçası bizi mutlu etti."

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakasında salı günü Beşiktaş ile oynayacaklarını hatırlatan Demir, "Neresinden bakarsanız bakın çok zor bir maç. Beşiktaş'la İstanbul'da oynuyorsunuz. Kolay değil ama şu demek değil ki biz de kolay teslim olacağız. Tamamıyla oraya hazırlanıyoruz, bu maçı unuttuk. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bizim adımıza iyi geçer diye düşünüyorum. Tabii ki de iki maçlık bir yol kaldı Avrupa için. Kolay mı? Değil elbette ama her şeyimizle oraya hazırlanıyoruz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı

        Benzer Haberler

        Recep Uçar: "İyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık"
        Recep Uçar: "İyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık"
        Osman Demir: "Oyuncularımızın mücadelesinden mutluyuz"
        Osman Demir: "Oyuncularımızın mücadelesinden mutluyuz"
        Çaykur Rizespor- TÜMOSAN Konyaspor: 3-2
        Çaykur Rizespor- TÜMOSAN Konyaspor: 3-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig