Çaykur Rizespor, yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-mavili ekip, ligde çıktığı 33 müsabakada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 40 puanla 8. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 1-0 yenilmişti. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Zeqiri, yarınki maçta forma giyemeyecek.

