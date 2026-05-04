Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala'nın hedefi milli forma:

AYFER KOÇAL - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, her futbolcu gibi kendisinin de öncelikle milli takım hedefi olduğunu belirterek, "İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum." dedi.



Yeşil-mavili takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Rize'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Çaykur Rizespor'un kendisi için çok şey ifade ettiğini anlatan Pala, "Rizespor benim için çok özel, önemli ve farklı bir yerde. İlk heyecanlarımı, ilk adımlarımı her şeyimi burada yaşadım. Rizespor'un yerini kelimelerle anlatamam, ömrümün sonuna kadar da böyle olacak." diye konuştu.



Pala, takımı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini vurgulayarak, "Uzun süredir buradayım ve 6-7 farklı bölgede oynadım. Bu durum aslında bana saha içinde birçok tecrübe kattı, her mevkide farklı şeyler öğrendim. Benim için önemli olan sahanın içinde olmak ve Rizespor'a hizmet edebilmek." ifadelerini kullandı.



Orta saha oyuncusu, kariyer hedeflerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:



"Her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A Milli Takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum. Milli takıma gitmeyi çok istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da tabii büyük takımlara gitmek var. Çaykur Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak, Çaykur Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek."









- "Sahadaki performansımı ve bitmeyen enerjimi Karadeniz inadına bağlayabilirim"



Maçlara sevdiği insanları düşünerek motive olduğunu ifade eden Pala, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.



Taraftarın kendilerini sürekli desteklemelerinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Pala, şöyle devam etti:



"Rizespor taraftarı sürekli hücum futbolu isteyen, sahada sürekli ateşli bir takım görmek isteyen bir taraftar kitlesi. Bu da aslında bizim için iyi çünkü onlar ne kadar çok isterse ne kadar ateşli olursa biz de aslında sahada özellikle golü bulup, öne geçtiğimiz maçlardan sonra daha da yükleniyoruz. Rizespor'un enerjisi yüksek, ateşli bir futbolu var iç sahada aslında bunu biz taraftara borçlu olduğumuzu söyleyebilirim. Taraftarın sabırsızlığı, bir an önce gol beklemesi de bizi daha fazla performans vermeye itiyor."



Sakarya'da büyümesine rağmen Rizeli olarak bilindiğini belirten Pala, "Annem Trabzonlu, babam Gümüşhaneli. Ben de uzun süredir buradayım. Artık ben de 'Karadeniz insanı oldum.' diyebilirim." şeklinde konuştu.



Pala, inatçı bir yapıya sahip olduğunu anlatarak, "Buralara kadar gelmemde de en büyük etken odur. Karadeniz inadıyla birlikte sahaya çıktığım zaman da elimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Sahadaki performansımı ve bitmeyen enerjimi Karadeniz inadına bağlayabilirim." diye konuştu.



Rizespor kariyerinde birçok güzel an yaşadığını ifade eden Pala, Süper Lige çıktıkları sene yaşadığı şampiyonluk duygusunu, kupa heyecanını asla unutmayacağını sözlerine ekledi.

