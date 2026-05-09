CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Rize mitinginde konuştu:

Özgür Özel, partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Rize'ye değişimin, dayanışmanın ve birlikte durmanın gücüne saygı göstermeye geldiklerini söyledi.





Yaş çay alım fiyatının kilogram başına 40 lira olması gerektiğini belirten Özel, "Bunun altındaki her fiyat çayda sömürü demektir. 'Çayda sömürüye son' diyoruz ve çay için 40 lira fiyat istiyoruz, altında yokuz." diye konuştu.



İktidara geldiklerinde çay üreticisinin yanında olacaklarını ve yeni bir çay kanunu çıkaracaklarını ifade eden Özel, ÇAYKUR işçilerinin bekledikleri kadro dahil Rize'nin tüm sorunlarını teker teker çözeceklerini belirtti.



Özel, CHP'li belediyelerin şu ana kadar 786 kreş yaptığını dile getirerek, 100 yurt hedefi kapsamında da şimdiye kadar 78 yurt yaparak öğrencilere hizmet verdiklerini anlattı.



Parti olarak madene ve madenciliğe karşı olmadıklarının altını çizen Özel, "Usulüne göre çağdaş yöntemlerle, ağaçları katletmeden, dereleri zehretmeden, suları kurutmadan uygun coğrafyalarda yapılsın madencilik." ifadelerini kullandı.



- "Bir ülkede adalet olmazsa orada bereket olmaz"



Özel, Ekrem İmamoğlu'nun durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Bir ülkede adalet olmazsa orada bereket olmaz. Gelirde adalet olacak, vergide adalet olacak, sosyal hayatta adalet olacak, mahkemelerde adalet olacak ama maalesef ülkemizde büyük bir adaletsizlik hüküm sürüyor. Bugün hemşehriniz, Karadeniz'in yiğit insanı 1 yılı aşkın süredir cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste tutuluyor. Bugün sizi 12 metrelik hücresinden izliyor, Türkiye'de envaiçeşit suçlu, suç örgütü, çete, uyuşturucu satıcısı, mafya girip çıkarken 13-14 aydır içeride duruyor. 8 ay iddianame bekledi, nihayet yargılama başladı ve iddianamenin içi bomboş. Tek bir kanıt ortaya çıkmadı ve Ekrem Başkan ve arkadaşları o duruşmada yargılanmıyorlar adeta kendilerine iftira atan Ak Toroslar çetesini yargılıyorlar."



Milletin artık haklıyla haksızı, zalimle mazlumu ayırdığını belirten Özel, erken seçim çağrısını yineleyerek, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Hodri meydan." dedi.

