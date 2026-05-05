CHP Rize İl Başkanı Deniz basın toplantısı düzenledi

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 9 Mayıs'ta Rize'ye geleceğini bildirdi. Deniz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Özel'in 13.30'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacağını belirtti. Mitingde çay üreticilerinin yanı sıra emeklilerin, işsizlerin, kadınların, memurların ve çalışanların sorunlarının da dile getirileceğini vurgulayan Deniz, çaya ilişkin önerilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. Deniz, tüm vatandaşları mitinge davet etti.

