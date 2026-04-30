        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan raftingcilerin ilk durağı Fırtına Deresi oldu

        Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan raftingcilerin ilk durağı Fırtına Deresi oldu

        Fransa'da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olan 23 Yaş Altı Rafting Milli Takımı, çalışmalarını Fırtına Deresi'nde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Sprint, RX, slalom ve genel klasmanda bronz madalya kazanan milli sporcular, Türkiye'ye dönmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyerek Fırtına Deresi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda antrenmanlara başladı.

        Antrenör Aydın Aksoy, AA muhabirine, aldıkları sonuç karşısında gurur duyduklarını söyledi.

        Bundan sonraki karşılaşmalarda hedeflerinin birincilik olduğunu dile getiren Aksoy, "Üçüncü olduk ve bütün klasmanlarda da dünya üçüncüsü olduk. Bu bizi gururlandırdı. Tabii ki madalyasız dönmedik ülkemize. Bayrağımızı yine o kürsüde sergiledik ama İstiklal Marşı'mızı okutmak isterdik." diye konuştu.

        Milli takım sporcularından Yavuz Efe Güngör ise Fransa'da Türk bayrağını dalgalandırmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Türkiye'yi orada temsil etmek çok ayrı bir duygu. Şu an söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Keşke şampiyonlukla dönseydik daha güzel olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

        Güngör, hazırlıklara Fırtına Deresi'nde devam ettiklerine değinerek, "Fırtına çok hırçın bir nehir. Fırtına Nehri'nin adı bizim hem karakteristik özelliklerimize hem de sporculuğumuza işledi. Fırtına'daki bu hırçınlık bizim uluslararası başarımızda çok büyük bir rol aldı. Fırtına'nın zorlu sularında, debisi yüksek suyunda karda kışta, yağmurda, çamurda hiç bırakmadan buralara geldik." ifadelerini kullandı.

        Emirhan Aksoy da Türkiye'ye dönmelerinin ardından çalışmalarına yeniden başladıklarını belirtti.

        Geçen yıl dünya rafting şampiyonu olduklarını hatırlatan Aksoy, "Gücümüzü, hırsımızı, tekniklerimizi, bilgilerimizi bir dahaki yarışa aktaracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Haber için gittiği köyde dinlediği hayat hikayesini romanlaştırdı
        Haber için gittiği köyde dinlediği hayat hikayesini romanlaştırdı
        Rize kültürü seramikte hayat buluyor
        Rize kültürü seramikte hayat buluyor
        Milletvekili Alpay Özalan: "Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir başarı hediye e...
        Milletvekili Alpay Özalan: "Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir başarı hediye e...
        Aç kalan ayı kovanlara ulaşmak için düz demire tırmanmaya çalıştı
        Aç kalan ayı kovanlara ulaşmak için düz demire tırmanmaya çalıştı
        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig