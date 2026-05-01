Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın Duran
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin (Dk.81 Emir Ortakaya), Hojer, Taylan Antalyalı (Dk.72 Papanikolaou), Mebude, Olawoyin (Dk.81 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk.72 Muhammet Taha Şahin), Sowe (Dk.88 Buljubasic)
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk.62 Baniya), Bazoer (Dk. 80 Eren Cemali Yağmur), Yasir Subaşı (Dk. 72 İsmail Esat Buğa), Andzouana, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Arif Boşluk, Svendsen, Gonçalves (Dk.62 Jevtovic), Olaigbe (Dk.61 Bardhi)
Goller: Dk.18 Laçi, Dk.58 Mebude, Dk. 65 Augusto (Çaykur Rizespor), Dk.16 Jin-Ho Jo, Dk.89 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk.31 Augusto (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Jin-Ho Jo, Dk. 89 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)
