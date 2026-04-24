İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Okuyan insan, kendini dönüştürüp inşa ederken, içinde yaşadığı toplumu da dönüştürme iradesine sahip olur. Bu sebeple şehirlerimizde düzenlenen kitap fuarları, kültürel kalkınmamızın en önemli unsurlarından biridir." dedi.



Çiftçi, Çay Çarşısı yanındaki alanda organize edilen "3. Rize Kitap Fuarı"nın açılış töreninde, Karadeniz'in yeşiliyle yoğrulmuş, yağmuruyla bereket bulmuş, insanıyla irfanı temsil eden Rize'de kitap fuarı açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kitap fuarının bilgiye, hikmete ve düşünce dünyasına katkı sunmasını temenni eden Çiftçi, "Kitap, insanlık hafızasının en sahih taşıyıcısıdır. Bizim medeniyetimiz de satır satır, kelime kelime inşa edilmiştir. Bir milletin ufku, okuduğu kitapların derinliğiyle, istikameti ise o kitaplardan süzülen hikmetle tayin edilir. Çünkü kitap bilgi verirken aynı zamanda bir idrak kazandırır, bir vicdan inşa eder, bir duruş öğretir." diye konuştu.



Çiftçi, kitap fuarlarının yayınevlerinin, yazarların ve okuyucuların bir araya geldiği adres olduğu kadar, aynı zamanda fikirlerin buluştuğu, düşüncelerin derinleştiği, yeni ufukların çizildiği bir medeniyet mekanı da olduğunu aktardı.



Okumanın yalnızca kültürel bir faaliyet değil, aynı zamanda derin bir manevi sorumluluk olduğunun altını çizen Çiftçi, şöyle devam etti:



"Zira yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri şu şekilde nazil olmuştur, 'Oku! Yaratan Rabb'inin adıyla oku.' Bu ilahi hitap, sadece harfleri okumayı değil, kainatı okumayı, insanı anlamayı, varlığın hikmetini kavramayı emreden büyük bir çağrıdır. Sevgili Peygamberimiz de ilmin ve hikmetin, öğrenmenin önemini şu sözleriyle, hadisleriyle ifade etmiştir, 'İlim talep etmek her Müslümana farzdır.' Bu anlayış, bizim medeniyetimizin temelini oluşturmuştur. İslam medeniyeti, ilmi ve irfanı merkeze alarak yükselmiş, kalemi kutsal bir emanet, bilgiyi ise insanı yücelten bir değer olarak görmüştür. Asırlar boyunca kurduğumuz medeniyet, kitapla, kalemle, hikmetle yoğrulmuş, ilim ehline hürmet, kaleme saygı, söze değer üzerine inşa edilmiştir. Bu anlamda kitap, sadece bilgiye ulaşmanın aracı değil, aynı zamanda insanın kendini tanımasının, Rabb'ini bilmesinin ve hakikatle buluşmasının da bir vesilesidir."



- "Okuyan bir toplum, sorgulayan, üreten, ahlakla kendini inşa eden bir toplumdur"



Okuyan bir toplumun sorgulayan, üreten, ahlakla kendini inşa eden bir toplum olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bilginin yüzeyselleştiği, hakikatin zaman zaman gölgede kaldığı bir çağda derinlikli okumalar yapmanın, düşünceyi ve hikmeti tahkim etmenin her zamankinden daha büyük bir önem arz ettiğini anlattı.



Yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'in, "Kitap, zekayı kibarlaştırır." sözünü de hatırlatan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:



"Kitap, insanın zihnini inceltir, kalbini yumuşatır ve onu daha anlamlı bir varoluşa davet eder. Okuyan insan, kendini dönüştürüp inşa ederken, içinde yaşadığı toplumu da dönüştürme iradesine sahip olur. Bu sebeple şehirlerimizde düzenlenen kitap fuarları, kültürel kalkınmamızın en önemli unsurlarından biridir."



Çiftçi, kitap fuarının, şehrin kültürel hayatına ve entelektüel birikimine anlamlı katkılar sunacağını belirterek, "İnanıyorum ki bu fuar vesilesiyle, nice genç zihnin kitapla tanışmasına vesile olunacak, nice gönülde yeni ufuklar açılacaktır. Belki de bu fuarda bir kitabın sayfaları arasında bir gencin hayatına yön verecek bir cümle, bir fikrin tohumu yeşerecektir." dedi.



Organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Rize Valiliğine, Rize Belediye Başkanlığına, ilgili kurumlara, yayınevlerine teşekkür eden Çiftçi, 3. Rize Kitap Fuarı'nın Rize'nin ve ülkenin kültür hayatına katkı sunmasını temenni etti.



Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi ve protokol üyeleri, 10 gün kitapseverleri ağırlayacak fuarın açılışını gerçekleştirdi.



Törene, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Öksüz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, diğer ilgililer, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

