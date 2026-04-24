Rize'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Rize'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Çarşı Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir ağaca tırmanan kedinin inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rize Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları ağaçtaki kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kontrolleri yapılan kedi, daha sonra bırakıldı.

