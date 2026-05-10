        Rize'de ebeler ve gebeler Anneler Günü etkinliğinde buluştu

        Rize'de ebeler ve gebeler, Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" Projesi kapsamında Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 10:31 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlıklı hayat merkezleri, Rize Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gebe okullarında çeşitli eğitimler alan anne adayları ve anneler, Çay Çarşısı'ndaki 7 katlı dev çay bardağının bulunduğu alanda koordinatör ebelerle buluştu.

        Katılımcılar, fizyoterapist yönlendirmesiyle egzersiz yaptı, hamilelik süreci, stres yönetimi ve anne sağlığı konularında bilgilendirildi.

        Koordinatör ebe Kübra Güngör Koyuncu, "Her Gebeye Bir Ebe" Projesi kapsamında anne adaylarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Program kapsamında riskli gebelik süreci yaşayanlara ev ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Koyuncu, doğuma 3 ayı kalan tüm gebelerle ise telefonla iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'nda koordinatör ebe olarak görev yapan Hatice Kılıç da sadece gebelikte değil doğum anında ve sonrasında anne adaylarının yanlarında olduklarını söyledi.

        Tüm anne adaylarını gebe okullarına davet eden Kılıç, "Ebe polikliniklerimize uğrayıp koordinatör ebelerimizden destek alsınlar. Bilinçli ve farkındalık oluşturacak şekilde gebeliğini ve doğum sürecini tamamlasınlar. Bu vesileyle tüm anne adaylarımızın ve annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

        - "Korkumu, kaygılarımı yendim"

        Etkinliğe katılan 17 haftalık anne adayı Nermin Arapoğlu da arkadaşının önerisiyle gebe okuluna katıldığını ve aldığı destekten çok memnun olduğunu dile getirdi.

        Eğitimlerinin güzel ve faydalı geçtiğini ifade eden Arapoğlu, "Buraya gelene kadar bir şeyler bildiğimi düşünüyordum ama hiçbir şey bilmiyormuşum. Gayet iyi geldi. Korkumu, kaygılarımı yendim." dedi.

        Sağlık Bakanlığının "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasından da yararlandığını belirten Arapoğlu, merak ettiği her şeye ulaşabildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

