        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de geri dönüşüm temalı "Başkalaşım" sergisi açıldı

        Rize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce geri dönüştürülen ürünlerin yer aldığı "Başkalaşım" adlı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 15:56 Güncelleme:
        İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yıl sonu etkinlikleri kapsamında organize edilen sergide, atıl durumdaki ürünler kursiyerler tarafından tablo, ayna ve sehpa gibi çeşitli eşyalara dönüştürüldü.

        El sanatları öğretmeni Emine Kuvvet, 30 öğrenci ile atıl durumdaki ürünleri değerlendirdiklerini söyledi.

        Dantel örtülerden güğüme kadar çok sayıda kullanılmayan eşyaya adete yeniden hayat verdiklerini belirten Kuvvet, çalışma sayesinde eski eşyaları geçmişten bugüne taşıdıklarını ifade etti.

        Açılışını Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Feridun Ümran Kandil'in yaptığı sergi, 4 gün süreyle ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

