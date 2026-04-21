        Rize'de Küresel Sumud Filosu'na destek verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 13:31 Güncelleme:
        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Rize Şubesince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

        Şube Başkanı Muhammed Ekşioğlu, dünyada her şeyin değişmesine rağmen Gazze'deki ablukanın sürdüğünü, çocukların öldürülmeye devam edildiğini söyledi.

        Gazze gündemini canlı tutmak istediklerini belirten Ekşioğlu, "Filistin'in ve Gazze'nin sürekli yardım edilerek ayakta tutulan bir yer olmasını istemiyoruz. Oradaki insanlar bir vatan mücadelesi veriyorlar, onların hakkı özgürce yaşamak. Bunun için de Küresel Sumud Filosu yeniden yola çıktı. Allah'ın izniyle bu defa abluka kırılacak." dedi.

        Filoya destek için "Hayır Çarşısı" düzenlediklerini ifade eden Ekşioğlu, "Vatandaşlarımızın ablukanın kırılmasında, Filistin'in özgürleşmesinde bir nebze de olsa katkıları olsun istiyoruz." diye konuştu.

        Gönüllüler tarafından kurulan stantlarda iki gün satışa sunulacak yiyecek, giyecek ve hediyelik eşyalardan elde edilecek gelir, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bağışlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Kovana bakım yaparken boğazından arı soktu, öldü
        Kovana bakım yaparken boğazından arı soktu, öldü
        Rize'nin en küçük kültür mirasçısı Rize'nin 8 yaşındaki kültür mirasçısı ça...
        Rize'nin en küçük kültür mirasçısı Rize'nin 8 yaşındaki kültür mirasçısı ça...
        Rizeli gençler Durgunsu Kano Bahar Kupası'nda şehirlerini gururlandırdı
        Rizeli gençler Durgunsu Kano Bahar Kupası'nda şehirlerini gururlandırdı
        Rize'nin parlayan yıldızı Handüzü Yaylası'nda ince elenip sık dokunuyor Gün...
        Rize'nin parlayan yıldızı Handüzü Yaylası'nda ince elenip sık dokunuyor Gün...
        Rize'de "2. Güneysu Kültür Buluşmaları" düzenlenecek
        Rize'de "2. Güneysu Kültür Buluşmaları" düzenlenecek
        "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", Rize ve Artvin'in ortak potansiyelini v...
        "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", Rize ve Artvin'in ortak potansiyelini v...