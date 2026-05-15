Rize'de lise öğrencileri kendi hazırladıkları çorbaları vatandaşlara dağıttı

Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında hazırladıkları çorbaları vatandaşlara ikram etti.



Okulun yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları çorbaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara dağıttı.



Okul Müdürü Mine Hacıömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.



Projenin öğrencilerin yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Hacıömeroğlu, "Ellerindeki mesleği daha güzel bir şekilde sunmayı ve kendilerini var edebilmek için ayakta durabilmeleri için öz güvenlerini daha güçlü tutabilmeleri için sahip olduklarını erdem, değer, çerçevesi içerisinde kendilerini gelişimlerine sağlamış oluyorlar. "dedi.



Öğrencilerden Ceylin Şahin ise etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını belirterek, "Çok iyi geçiyor, çok mutluyuz. Çoğunlukla sıcak tepkiler aldık. Rize'mizin insanları çok şükür ki çorbalarımızı beğendiler. Çorbanın beğenilmesi beni çok mutlu etti. Harika bir duyguydu." diye konuştu.



Çorba ikramından memnun olduğunu belirten Levent Toraman da, "Çorba harika. Soğuk havaya denk geldiği için çok güzel geldi. Kim vesile olduysa Allah razı olsun, herkese şifa olsun inşallah." dedi.

