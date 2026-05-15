Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de lise öğrencileri kendi hazırladıkları çorbaları vatandaşlara dağıttı

        Rize'de lise öğrencileri kendi hazırladıkları çorbaları vatandaşlara dağıttı

        Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında hazırladıkları çorbaları vatandaşlara ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 13:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de lise öğrencileri kendi hazırladıkları çorbaları vatandaşlara dağıttı

        Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında hazırladıkları çorbaları vatandaşlara ikram etti.

        Okulun yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları çorbaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara dağıttı.

        Okul Müdürü Mine Hacıömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Projenin öğrencilerin yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Hacıömeroğlu, "Ellerindeki mesleği daha güzel bir şekilde sunmayı ve kendilerini var edebilmek için ayakta durabilmeleri için öz güvenlerini daha güçlü tutabilmeleri için sahip olduklarını erdem, değer, çerçevesi içerisinde kendilerini gelişimlerine sağlamış oluyorlar. "dedi.

        Öğrencilerden Ceylin Şahin ise etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını belirterek, "Çok iyi geçiyor, çok mutluyuz. Çoğunlukla sıcak tepkiler aldık. Rize'mizin insanları çok şükür ki çorbalarımızı beğendiler. Çorbanın beğenilmesi beni çok mutlu etti. Harika bir duyguydu." diye konuştu.

        Çorba ikramından memnun olduğunu belirten Levent Toraman da, "Çorba harika. Soğuk havaya denk geldiği için çok güzel geldi. Kim vesile olduysa Allah razı olsun, herkese şifa olsun inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi

        Benzer Haberler

        Hayata ikinci kez tutundu, bu kez kep attı
        Hayata ikinci kez tutundu, bu kez kep attı
        Beşiktaş, Rize'de
        Beşiktaş, Rize'de
        Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi
        Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi
        Rize'de "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı
        Rize'de "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak
        Çayeli Bakır'a iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası alanda çifte ö...
        Çayeli Bakır'a iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası alanda çifte ö...