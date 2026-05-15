Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yadigar Kasarcı idaresindeki 53 HG 048 plakalı cip, Karadeniz Sahil Yolu'nda Ardeşen istikametine seyir halindeyken refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Araç daha sonra karşı yönden gelen Eren Erkılıç yönetimindeki 53 ADF 189 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasarcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

