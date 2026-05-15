Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 20:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


        Yadigar Kasarcı idaresindeki 53 HG 048 plakalı cip, Karadeniz Sahil Yolu'nda Ardeşen istikametine seyir halindeyken refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti.

        Araç daha sonra karşı yönden gelen Eren Erkılıç yönetimindeki 53 ADF 189 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.


        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasarcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
        Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar
        Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar
        Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yar...
        Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yar...
        Rize'de feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rize'de feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda bahar renkleri hakim oldu
        Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda bahar renkleri hakim oldu
        Geleceğin şeflerinden gönülleri ısıtan ikram
        Geleceğin şeflerinden gönülleri ısıtan ikram